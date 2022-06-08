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Мундштук внутренний пропановый 3П к резаку Маяк-2-01
5.0
2
620 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 3П к резаку 2-01 Маяк
    Арт. 70663
    5.0
    2
    Мундштук внутренний пропановый 3П к резаку Маяк-2-01

      Мундштук внутренний 3П к резаку 2-01 Маяк

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70663
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№3
      Рабочий газ
      		пропан
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний 3П Маяк предназначен для резака Маяк-2-01. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность