Мундштук внутренний №3П к резаку РС-3П Роар

Преимущества

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Рабочий газ - пропан

Мундштук внутренний 3П пропановый к резакам РС-3П, РОАР - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.