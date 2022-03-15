Мундштук внутренний №4 Джет, латунь
Арт. 706189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внутренний
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Размер
|№4
- Мундштук внутренний №4 - служит как сменная деталь к резаку Р3П, Р2А, Р3Пс Джет, для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Материал - латунь. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан или ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Толщина разрезаемого металла - 150 мм