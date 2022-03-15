Мундштук внутренний №4 Джет, латунь

Преимущества

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Толщина разрезаемого металла - 150 мм

Мундштук внутренний №4 - служит как сменная деталь к резаку Р3П, Р2А, Р3Пс Джет, для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Материал - латунь. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан или ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.