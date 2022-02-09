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Мундштук внутренний 4А Автоген-М к резаку Маяк-1-01
5.0
3
19 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 4А к резаку 1-01 Маяк
    Арт. 70665
    5.0
    3
    Мундштук внутренний 4А Автоген-М к резаку Маяк-1-01

      Мундштук внутренний 4А к резаку 1-01 Маяк

      19 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70665
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Автоген - М
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№4
      Все характеристики
      19 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний 4А Автоген-М предназначен для резака Маяк-1-01. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность