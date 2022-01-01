Мундштук внутренний 4П к резаку 2-01 Маяк

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук внутренний 4П Маяк предназначен для резака Маяк-2-01. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.