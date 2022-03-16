Мундштук внутренний 4П к резаку РС-3П Роар
Арт. X13031205185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внутренний
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Размер
|№4
- Мундштук внутренний 4П пропановый к резакам РС-3П, РОАР предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность