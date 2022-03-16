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Мундштук внутренний 4П к резаку РС-3П Роар
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 4П к резаку РС-3П Роар
    Арт. X13031205185
    5.0
    2
    Мундштук внутренний 4П к резаку РС-3П Роар

      Мундштук внутренний 4П к резаку РС-3П Роар

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031205185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Роар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний 4П пропановый к резакам РС-3П, РОАР предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру.  Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность