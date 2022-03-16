Мундштук внутренний 4П к резаку РС-3П Роар

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук внутренний 4П пропановый к резакам РС-3П, РОАР предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.