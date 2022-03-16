Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мундштук ацетиленовый 5А к резаку 1-01 Маяк
5.0
2
27 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 5А к резаку 1-01 Маяк
    Арт. 70668
    5.0
    2
    Мундштук ацетиленовый 5А к резаку 1-01 Маяк

      Мундштук внутренний 5А к резаку 1-01 Маяк

      27 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70668
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№5
      Все характеристики
      27 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний 5А Маяк предназначен для резака Маяк-1-01. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен. Рабочий газ - ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность