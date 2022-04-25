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Мундштук внутренний № 3П 3М к резакам Р1 Донмет, пропан
5.0
2
120 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний № 3П 3М к резакам Р1 Донмет СВ000006342-4
    Арт. 706115
    5.0
    2
    Мундштук внутренний № 3П 3М к резакам Р1 Донмет, пропан

      Мундштук внутренний № 3П 3М к резакам Р1 Донмет СВ000006342-4

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№3
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний № 3П 3М Донмет СВ000006342-4 является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р1. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан, метан. Толщина разрезаемого металла: 30-50 мм. Используется с резаками Р1 Донмет 142П,149П,142М,РВ1 147П. Применяется совместно с мундштуком наружным: № 1П; № 1М. Длина: 38 мм. Резьба: М8. Внешний диаметр сопла: 3.6 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность