Мундштук внутренний № 3П 3М к резакам Р1 Донмет, пропан

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук внутренний № 3П 3М Донмет СВ000006342-4 является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р1. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан, метан. Толщина разрезаемого металла: 30-50 мм. Используется с резаками Р1 Донмет 142П,149П,142М,РВ1 147П. Применяется совместно с мундштуком наружным: № 1П; № 1М. Длина: 38 мм. Резьба: М8. Внешний диаметр сопла: 3.6 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.