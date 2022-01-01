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Мундштук внутренний Донмет 5П к резаку Р300П
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Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний Донмет 5П к резаку Р300П
    Арт. 706105
    Мундштук внутренний Донмет 5П к резаку Р300П

      Мундштук внутренний Донмет 5П к резаку Р300П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706105

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний № 5П 5М ДОНМЕТ СВ000006343-6 является сменным элементом для пропановых резаков ДОНМЕТ Р3. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан-бутан, метан. Толщина разрезаемого металла — 100-200 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П. Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2М. Длина — 38.8 мм. Резьба — М8. Внешний диаметр сопла — 5 мм.