Мундштук внутренний Донмет 5П к резаку Р300П

Мундштук внутренний № 5П 5М ДОНМЕТ СВ000006343-6 является сменным элементом для пропановых резаков ДОНМЕТ Р3. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан-бутан, метан. Толщина разрезаемого металла — 100-200 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П. Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2М. Длина — 38.8 мм. Резьба — М8. Внешний диаметр сопла — 5 мм.