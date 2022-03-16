Преимущества

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Рабочий газ - пропан-бутан, метан

Толщина разрезаемого металла - 200-300 мм

Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П

Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2 М

Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.