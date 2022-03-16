Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет
Арт. 706106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Тип
|внутренний
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Размер
|№6
- Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Рабочий газ - пропан-бутан, метан
- Толщина разрезаемого металла - 200-300 мм
- Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П
- Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2 М