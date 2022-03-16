Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет
    Арт. 706106
    5.0
    2
    Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет

      Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний № 6П(6М) 337.104.06 к резакам Р3 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Рабочий газ - пропан-бутан, метан
        • Толщина разрезаемого металла - 200-300 мм
        • Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П
        • Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2 М