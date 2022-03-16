Мундштук внутренний № 3А 337.117.03 к резакам Р-300А, 337А Донмет

Мундштук внутренний Донмет № 3А 337.117.03 - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.



Преимущества