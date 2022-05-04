Мыльница стекл. FRAP F1702
Арт. X16914502130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|мыльница
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Вес, кг
|0.2
- Мыльница с держателем Frap F1702 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
- Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Мыльница произведена из стекла