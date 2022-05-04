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Мыльница стекл. FRAP F1702
5.0
2
Найти аналог
Мыльницы
    Мыльница стекл. FRAP F1702
    Арт. X16914502130
    5.0
    2
    Мыльница стекл. FRAP F1702

      Мыльница стекл. FRAP F1702

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16914502130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		мыльница
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мыльница с держателем Frap F1702 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Мыльница произведена из стекла