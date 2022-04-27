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Мыльница WasserKRAFT Leine K-5029 стекло, хром 9060427
5.0
3
Найти аналог
Мыльницы
    Мыльница WasserKRAFT Leine K-5029 стекло, хром 9060427
    Арт. X1691459046
    5.0
    3
    Мыльница WasserKRAFT Leine K-5029 стекло, хром 9060427

      Мыльница WasserKRAFT Leine K-5029 стекло, хром 9060427

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459046
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		мыльница
      Вес, кг
      		0.43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • WasserKRAFT Leine К-5029 мыльница стеклянная. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления мыльницы используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло