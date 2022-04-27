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Мыльница WasserKRAFT Leine K-5069 решетка, хром 9060426
5.0
2
Найти аналог
Мыльницы
    Мыльница WasserKRAFT Leine K-5069 решетка, хром 9060426
    Арт. X1691459045
    5.0
    2
    Мыльница WasserKRAFT Leine K-5069 решетка, хром 9060426

      Мыльница WasserKRAFT Leine K-5069 решетка, хром 9060426

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459045
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		мыльница
      Вес, кг
      		0.42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мыльница-решетка WasserKRAFT Leine К-5069WHITE с настенным креплением.

        Преимущества

        • Универсальный и лаконичный дизайн изделия впишется в любой интерьер ванной комнаты
        • Для изготовления держателя используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск