Мыльница WasserKRAFT Leine K-5069 решетка, хром 9060426
Арт. X1691459045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|мыльница
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Вес, кг
|0.42
- Мыльница-решетка WasserKRAFT Leine К-5069WHITE с настенным креплением.
Преимущества
- Универсальный и лаконичный дизайн изделия впишется в любой интерьер ванной комнаты
- Для изготовления держателя используется металл
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск