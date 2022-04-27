Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мыльница WasserKRAFT Oder K-3029, хром 9060206
5.0
2
Найти аналог
Мыльницы
    Мыльница WasserKRAFT Oder K-3029, хром 9060206
    Арт. X1691459010
    5.0
    2
    Мыльница WasserKRAFT Oder K-3029, хром 9060206

      Мыльница WasserKRAFT Oder K-3029, хром 9060206

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459010
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		мыльница
      Вес, кг
      		0.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Крючки FRAP F1505-2
      207 ₽
      5.0
      Крючки FRAP F1505-2
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Герметик Макрофлекс 1306885 (2005222) санитарный силиконовый белый 290мл
      770 ₽
      Герметик Макрофлекс 1306885 (2005222) санитарный силиконовый белый 290мл
      Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)
      170 ₽
      Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)
      Держатель полотенец WasserKRAFT Leine K-5040 штанга двойная, хром 9060415
      Нет в наличии
      5.0
      Держатель полотенец WasserKRAFT Leine K-5040 штанга двойная, хром 9060415
      Смотреть
      Крючок WasserKRAFT Wern K-2523D двойной, хром 9060755
      Нет в наличии
      5.0
      Крючок WasserKRAFT Wern K-2523D двойной, хром 9060755
      Смотреть
      Крючки FRAP F1605-3
      Нет в наличии
      5.0
      Крючки FRAP F1605-3
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Oder K-3029 мыльница стеклянная. Цвет: Хром. Для изготовления мыльницы используется металл.

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Прозрачное стекло