Хозяйственное мыло 72% (200 г) без запаха. Хорошо пенится. Мыло сварено по традиционным рецептам мыловарения, на современном оборудовании. Не раздражает кожу, отлично справляется с любыми загрязнениями.

Преимущества

Мыло обеспечивает антибактериальную защиту и бережно ухаживает за руками и телом.

Содержание жирных кислот: 72 %

Эффективно против пятен

Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу.







