Хозяйственное мыло 72% (200 г)
Арт. О00000014237
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, г
|200
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Тип
|мыло
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Вес, кг
|0.2
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Хозяйственное мыло 72% (200 г) без запаха. Хорошо пенится. Мыло сварено по традиционным рецептам мыловарения, на современном оборудовании. Не раздражает кожу, отлично справляется с любыми загрязнениями.
Преимущества
- Мыло обеспечивает антибактериальную защиту и бережно ухаживает за руками и телом.
- Содержание жирных кислот: 72 %
- Эффективно против пятен
Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу.