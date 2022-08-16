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Хозяйственное мыло 72% (200 г)
5.0
3
39 ₽
Очистка рук
    Хозяйственное мыло 72% (200 г)
    Арт. О00000014237
    5.0
    3
    Хозяйственное мыло 72% (200 г)

      Хозяйственное мыло 72% (200 г)

      39 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014237
      5.0
      3

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, г
      		200
      Тип
      		мыло
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      39 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Хозяйственное мыло 72% (200 г) без запаха. Хорошо пенится. Мыло сварено по традиционным рецептам мыловарения, на современном оборудовании. Не раздражает кожу, отлично справляется с любыми загрязнениями.

        Преимущества

        • Мыло обеспечивает антибактериальную защиту и бережно ухаживает за руками и телом.
        • Содержание жирных кислот: 72 %
        • Эффективно против пятен

        Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу.