Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
Арт. Х1302356222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество инструментов в наборе, шт
|2
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Тип аккумулятора
|Li-Ion
- Набор Makita DK1200 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента: безударную дрель-шуруповерт и радио. Они питаются от Li-lon аккумуляторов напряжением 10.8 В и емкостью 1.3 А*ч. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать.
ПреимуществаАккумуляторная дрель-шуруповерт DF330DZ:
- Малый вес (1 кг)
- Металлический редуктор - для долгого срока службы
- Блокировка шпинделя
- Двухскоростной редуктор (0-350/0-1300 об/мин)
- Наличие реверса
- Воздушное охлаждение
Радио MR051:
- Малый вес (всего 490 г)
- Выход на наушники
- Частотный диапазон: AM: 520 - 1710 кГц, FM: 87,5 - 108 кГц