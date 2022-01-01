Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134

Преимущества

Малый вес (1 кг)

Металлический редуктор - для долгого срока службы

Блокировка шпинделя

Двухскоростной редуктор (0-350/0-1300 об/мин)

Наличие реверса

Воздушное охлаждение

Набор Makita DK1200 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента: безударную дрель-шуруповерт и радио. Они питаются от Li-lon аккумуляторов напряжением 10.8 В и емкостью 1.3 А*ч. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать.Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF330DZ:

Радио MR051: