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Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
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Наборы электроинструмента
    Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
    Арт. Х1302356222
    Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
    Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
    Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
    Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
    Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
      Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
      Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
      Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
      Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134
      Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134

      Набор аккумуляторных инструментов Makita DK 1200 ( DF330+ MR051) 176134

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356222

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-Ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Makita DK1200 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента: безударную дрель-шуруповерт и радио. Они питаются от Li-lon аккумуляторов напряжением 10.8 В и емкостью 1.3 А*ч. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать. 

        Преимущества

        Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF330DZ:
        • Малый вес (1 кг)
        • Металлический редуктор - для долгого срока службы
        • Блокировка шпинделя
        • Двухскоростной редуктор (0-350/0-1300 об/мин)
        • Наличие реверса
        • Воздушное охлаждение

        Радио MR051:

        • Малый вес (всего 490 г)
        • Выход на наушники
        • Частотный диапазон: AM: 520 - 1710 кГц, FM: 87,5 - 108 кГц