Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000

Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.4 685056000 включает в себя два инструмента: винтоверт PowerMaxx BS Basic и сабельную пилу PowerMaxx ASE. В комплекте также идут два аккумулятора и зарядное устройство - для продолжительной работы. А сумка обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic оснащен двухскоростным редуктором. Он имеет встроенную рабочую подсветку - для работы при плохом освещении. Специальная скоба позволяет носить инструмент на ремне. 20 ступеней крутящего момента и позиция сверления - для выбора оптимального режима работы. Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE работает с древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Система Quick обеспечивает быструю замену ножовочных полотен и лобзиковых пилок. Имеется электронная регулировка оборотов.



Преимущества

Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic:

Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF

Малый вес (всего 800 г)

Двухскоростной редуктор: 0-360/0-1400 об/мин

Максимальный крутящий момент: 34 Нм

Очень короткая конструкция для универсального применения

Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта

Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Аккумуляторная сабельная пила PowerMaxx ASE: