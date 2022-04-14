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Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
5.0
2
Найти аналог
Наборы электроинструмента
    Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
    Арт. X1048041312
    5.0
    2
    Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
    Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
    Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
    Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
      Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
      Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
      Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
      Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000

      Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-Ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.4 685056000 включает в себя два инструмента: винтоверт PowerMaxx BS Basic и сабельную пилу PowerMaxx ASE. В комплекте также идут два аккумулятора и зарядное устройство - для продолжительной работы. А сумка обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic оснащен двухскоростным редуктором. Он имеет встроенную рабочую подсветку - для работы при плохом освещении. Специальная скоба позволяет носить инструмент на ремне. 20 ступеней крутящего момента и позиция сверления - для выбора оптимального режима работы. Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE работает с древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Система Quick обеспечивает быструю замену ножовочных полотен и лобзиковых пилок. Имеется электронная регулировка оборотов.

        Преимущества

        Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic:

        • Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
        • Малый вес (всего 800 г)
        • Двухскоростной редуктор: 0-360/0-1400 об/мин
        • Максимальный крутящий момент: 34 Нм
        • Очень короткая конструкция для универсального применения
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
        • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

        Аккумуляторная сабельная пила PowerMaxx ASE:

        • Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов
        • Универсальный инструмент, используемый при выполнении электромонтажных работ, монтаже сантехнического, отопительного и климатического оборудования
        • Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой
        • Удобное управление как двумя, так и одной рукой
        • Есть индикатор текущей ёмкости аккумуляторного блока
        • Небольшой вес (1.4 кг)
        • Число ходов на холостом ходу: 0-3100 ход/мин
        • Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку