Набор аккумуляторного инструмента Metabo Combo Set 2.4 685056000
Арт. X1048041312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество инструментов в наборе, шт
|2
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Тип аккумулятора
|Li-Ion
- Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.4 685056000 включает в себя два инструмента: винтоверт PowerMaxx BS Basic и сабельную пилу PowerMaxx ASE. В комплекте также идут два аккумулятора и зарядное устройство - для продолжительной работы. А сумка обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic оснащен двухскоростным редуктором. Он имеет встроенную рабочую подсветку - для работы при плохом освещении. Специальная скоба позволяет носить инструмент на ремне. 20 ступеней крутящего момента и позиция сверления - для выбора оптимального режима работы. Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE работает с древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Система Quick обеспечивает быструю замену ножовочных полотен и лобзиковых пилок. Имеется электронная регулировка оборотов.
Преимущества
Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic:
- Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
- Малый вес (всего 800 г)
- Двухскоростной редуктор: 0-360/0-1400 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 34 Нм
- Очень короткая конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
Аккумуляторная сабельная пила PowerMaxx ASE:
- Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов
- Универсальный инструмент, используемый при выполнении электромонтажных работ, монтаже сантехнического, отопительного и климатического оборудования
- Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой
- Удобное управление как двумя, так и одной рукой
- Есть индикатор текущей ёмкости аккумуляторного блока
- Небольшой вес (1.4 кг)
- Число ходов на холостом ходу: 0-3100 ход/мин
- Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку