Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 3.2 10.8B*BS+ASE+SSD 685057000

Набор Metabo Combo Set 3.2 10.8 В включает в себя 3 аккумуляторных инструмента: винтоверт, сабельную пилу и ударный гайковерт. Они имеют встроенную подсветку и электронную регулировку оборотов. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать. Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic имеет шпиндель с внутренним шестигранником. 20 ступеней крутящего момента плюс позиция сверления позволяют выбрать оптимальный режим работы. Быстрозажимной патрон способствует легкой смене оснастки. Специальная скоба позволяет носить инструмент на ремне. Аккумуляторная сабельная пила PowerMaxx ASE предзначена для работы с древесиной, гипсокартоном, трубами, изоляционными панелями и другими материалами. Благодаря системе Quick, заменить ножовочные полотна и лобзиковые пилки не составил труда. Инструмент очень удобен при работе в труднодоступных местах. Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD имеет прочный алюминиевый корпус редуктора, что увеличивает его рабочий ресурс. Благодаря технология Ultra-M, обеспечивается максимальная мощность, оптимальное использование энергии, бережная зарядка. Модель подходит для работ, требующих больших усилий.



Преимущества

Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Basic:

Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF

Максимальный крутящий момент составляет: 34 Нм

2 скорости: 0-360/0-1400 об/мин

Реверс

Малый вес (0.8 кг)

Очень короткая конструкция для универсального применения

Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта

Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Аккумуляторная сабельная пила PowerMaxx ASE:

Для распила дерева, пластмассы, металлических труб, профилей и других материалов

Универсальный инструмент, используемый при выполнении электромонтажных работ, монтаже сантехнического, отопительного и климатического оборудования

Легкий инструмент с удобной прорезиненной рукояткой

Удобное управление как двумя, так и одной рукой

Есть индикатор текущей ёмкости аккумуляторного блока

Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo

Небольшой вес (1.4 кг)

Число ходов на холостом ходу: 0-3100 ход/мин.

Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку

Аккумуляторный ударный гайковерт PowerMaxx SSD: