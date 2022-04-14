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Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)
    Арт. X1061
    5.0
    2
    Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)
    Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)
      Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)
      Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)

      Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1061
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазные диски HUSQVARNA CUT-N-BREAK EL10CNB для резки старого бетона и железобетона 5748362-01 В комплект входят два диска, диаметр 230 мм. Используются для работы с твердым и средним бетоном. Перед началом работы с резчиком, диски соединяются между собой и образуют ведомый шкив. Система самозаточки сегментов запатентована и обеспечивает легкую резку с максимальной скоростью при любом направлении вращения диска. Использование данных дисков гарантирует самые низкие затраты на алмазный инструмент при резке стен толщиной до 400 мм. Ресурс диска для наиболее подходящего материала 4- 8 м2. Примечание: значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону.

        Преимущества

        • Диск для резки затвердевшего бетона средней или высокой прочности
        • Сегменты диска U-образной формы увеличивают срок службы и повышают скорость резки
        • Самозатачивающиеся сегменты специальной конструкции позволяют диску резать с максимальной скоростью с самого начала работы