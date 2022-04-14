Набор алмазных дисков Husqvarna EL10 CNB 5748362-01 (230 мм)

Преимущества

Диск для резки затвердевшего бетона средней или высокой прочности

Сегменты диска U-образной формы увеличивают срок службы и повышают скорость резки

Самозатачивающиеся сегменты специальной конструкции позволяют диску резать с максимальной скоростью с самого начала работы

Алмазные диски HUSQVARNA CUT-N-BREAK EL10CNB для резки старого бетона и железобетона 5748362-01 В комплект входят два диска, диаметр 230 мм. Используются для работы с твердым и средним бетоном. Перед началом работы с резчиком, диски соединяются между собой и образуют ведомый шкив. Система самозаточки сегментов запатентована и обеспечивает легкую резку с максимальной скоростью при любом направлении вращения диска. Использование данных дисков гарантирует самые низкие затраты на алмазный инструмент при резке стен толщиной до 400 мм. Ресурс диска для наиболее подходящего материала 4- 8 м2. Примечание: значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону.