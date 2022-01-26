Набор алмазных дисков Husqvarna EL3 5748362-02

Диск алмазный Husqvarna EL35CNB разрабатывался специально для работы на резчиках K 760 Cut-n-Break, K 3000 Cut-n-Break, которые предназначены для профессионального использования. Диск алмазный – это уникальная глубина резания. Поэтапная резка стен на глубину до 400 мм при очень низких затратах на алмазный инструмент. Сегменты U-образной формы на режущих дисках для бетона улучшают охлаждение и удаление шлама. Самозатачивающиеся сегменты обеспечивают свободную резку независимо от направления вращения режущего диска. Ведомый шкив собирается в результате сдваивания режущих дисков. Компоненты режущего диска высшего качества для тяжелых операций и чрезвычайно глубокой резки. Оптимально использовать алмазные диски Хускварна EL35CNB на мягком бетоне и бетоне средней твердости