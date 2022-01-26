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Набор алмазных дисков Husqvarna EL3 5748362-02
3.0
1
Найти аналог
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Набор алмазных дисков Husqvarna EL3 5748362-02
    Арт. X188143352
    3.0
    1
    Набор алмазных дисков Husqvarna EL3 5748362-02

      Набор алмазных дисков Husqvarna EL3 5748362-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188143352
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, железобетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный Husqvarna EL35CNB разрабатывался специально для работы на резчиках  K 760 Cut-n-Break, K 3000 Cut-n-Break, которые предназначены для профессионального использования. Диск алмазный  – это уникальная глубина резания. Поэтапная резка стен на глубину до 400 мм при очень низких затратах на алмазный инструмент. Сегменты U-образной формы на режущих дисках для бетона улучшают охлаждение и удаление шлама. Самозатачивающиеся сегменты обеспечивают свободную резку независимо от направления вращения режущего диска. Ведомый шкив собирается в результате сдваивания режущих дисков. Компоненты режущего диска высшего качества для тяжелых операций и чрезвычайно глубокой резки. Оптимально использовать алмазные диски Хускварна EL35CNB на мягком бетоне и бетоне средней твердости