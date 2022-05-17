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Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
5.0
2
Найти аналог
Шланги растягивающиеся
    Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
    Арт. 77777X718426193
    5.0
    2
    Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
    Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
    Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
    Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
      Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
      Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
      Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
      Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)

      Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Archimedes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		растягивающийся
      Длина, м
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор растягивающийся шланг Archimedes 90968 15 м, с пистолетом используется для организации полива на дачных участках, цветниках, огородах. Шланг оснащен удобным быстросъемным соединением, которое обеспечивает быстрое подключение к водопроводной системе и водяному пистолету, с помощью которого изделие увеличивается в размерах на максимально допустимую длину.

        Преимущества

        • Легкость и надежность
        • Компактность
        • Удобство в эксплуатации