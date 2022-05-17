Растягивающийся шланг Archimedes 90968 (15 м, с пистолетом)
Арт. 77777X718426193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|растягивающийся
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Длина, м
|15
- Набор растягивающийся шланг Archimedes 90968 15 м, с пистолетом используется для организации полива на дачных участках, цветниках, огородах. Шланг оснащен удобным быстросъемным соединением, которое обеспечивает быстрое подключение к водопроводной системе и водяному пистолету, с помощью которого изделие увеличивается в размерах на максимально допустимую длину.
Преимущества
- Легкость и надежность
- Компактность
- Удобство в эксплуатации