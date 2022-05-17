Набор растягивающийся шланг Archimedes 90968 15 м, с пистолетом используется для организации полива на дачных участках, цветниках, огородах. Шланг оснащен удобным быстросъемным соединением, которое обеспечивает быстрое подключение к водопроводной системе и водяному пистолету, с помощью которого изделие увеличивается в размерах на максимально допустимую длину.

Преимущества