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Пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504
860 ₽
Распылители
    Пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504
    Арт. X19031850121
    Пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504

      Пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504

      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850121

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Установка
      		на шланг/источник
      Коннектор
      		Да
      Все характеристики
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор для полива BELAMOS YM 7504 оптимальное решение для ухода за садом. Пистолет-ороситель поддерживает несколько режимов работы. В комплекте также поставляются соединительные муфты. Для изготовления изделия применяется высококачественный пластик.  

        Преимущества

        • Насадка имеет 8 режимов полива
        • Курок имеет фиксатор
        • Модель оснащена эргономичной рукоятью с рельефным покрытием, что обеспечивает удобный хват и не позволяет устройству скользить в ладони
        • Коннекторы и соединители обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы
        • Изготовлен из мягкого пластика, не подверженного износу и деформации. Это обеспечивает защиту от механических повреждений и позволяет эксплуатировать набор на протяжении длительного периода времени