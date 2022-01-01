Пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504
Арт. X19031850121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Установка
|на шланг/источник
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Коннектор
|Да
- Набор для полива BELAMOS YM 7504 оптимальное решение для ухода за садом. Пистолет-ороситель поддерживает несколько режимов работы. В комплекте также поставляются соединительные муфты. Для изготовления изделия применяется высококачественный пластик.
Преимущества
- Насадка имеет 8 режимов полива
- Курок имеет фиксатор
- Модель оснащена эргономичной рукоятью с рельефным покрытием, что обеспечивает удобный хват и не позволяет устройству скользить в ладони
- Коннекторы и соединители обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы
- Изготовлен из мягкого пластика, не подверженного износу и деформации. Это обеспечивает защиту от механических повреждений и позволяет эксплуатировать набор на протяжении длительного периода времени
- Насадка имеет 8 режимов полива