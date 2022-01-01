Пистолет-разбрызгиватель Belamos YM7504

Преимущества

Насадка имеет 8 режимов полива



Курок имеет фиксатор

Модель оснащена эргономичной рукоятью с рельефным покрытием, что обеспечивает удобный хват и не позволяет устройству скользить в ладони



Коннекторы и соединители обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы



Изготовлен из мягкого пластика, не подверженного износу и деформации. Это обеспечивает защиту от механических повреждений и позволяет эксплуатировать набор на протяжении длительного периода времени

Набор для полива BELAMOS YM 7504 оптимальное решение для ухода за садом. Пистолет-ороситель поддерживает несколько режимов работы. В комплекте также поставляются соединительные муфты. Для изготовления изделия применяется высококачественный пластик.