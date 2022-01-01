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Набор биметаллич.коронок STURM 1090-08-BI-S1
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Наборы коронок по металлу
    Набор биметаллич.коронок STURM 1090-08-BI-S1
    Арт. 9016609
    Набор биметаллич.коронок STURM 1090-08-BI-S1

      Набор биметаллич.коронок STURM 1090-08-BI-S1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016609

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор биметаллических коронок Sturm 1090-08-BI-S1 подходит для работы с дрелями Эхо. Предназначен для работы с мягкими материалами, такими как дерево, ДСП, МДФ и гипсокартон. Набор состоит из 11 предметов и поставляется в пластиковом кейсе

        Преимущества

        • 8 биметаллических коронок диаметрами: 32; 38; 44; 51; 56; 64; 73; 84 мм
        • Направляющее сверло с гайкой
        • Шестигранник
        • Направляющая пластина (для коронок большого диаметра)
        • Пластиковый кейс