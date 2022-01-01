Набор биметаллич.коронок STURM 1090-08-BI-S1

Преимущества

8 биметаллических коронок диаметрами: 32; 38; 44; 51; 56; 64; 73; 84 мм

Направляющее сверло с гайкой

Шестигранник

Направляющая пластина (для коронок большого диаметра)

Пластиковый кейс

Набор биметаллических коронок Sturm 1090-08-BI-S1 подходит для работы с дрелями Эхо. Предназначен для работы с мягкими материалами, такими как дерево, ДСП, МДФ и гипсокартон. Набор состоит из 11 предметов и поставляется в пластиковом кейсе