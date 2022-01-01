Набор биметаллич.коронок STURM 1090-08-BI-S1
Арт. 9016609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковки
|блистер
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min диаметр, мм
|32
- Набор биметаллических коронок Sturm 1090-08-BI-S1 подходит для работы с дрелями Эхо. Предназначен для работы с мягкими материалами, такими как дерево, ДСП, МДФ и гипсокартон. Набор состоит из 11 предметов и поставляется в пластиковом кейсе
Преимущества
- 8 биметаллических коронок диаметрами: 32; 38; 44; 51; 56; 64; 73; 84 мм
- Направляющее сверло с гайкой
- Шестигранник
- Направляющая пластина (для коронок большого диаметра)
- Пластиковый кейс