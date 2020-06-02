Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.

Комплектация:

Биты Torx® c отверстием: Т20, Т25, Т30, Т40, Т50, Т55, Т60.

Биты Phillips: 1, 2, 3, 4.

Биты двенадцатигранные: М5, М6, М8, М10, М12, М14.

Биты шестигранные: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

Биты шлицевые: 6.5, 8, 10, 12.

Битодержатель магнитный: 1/4".

Кейс.

Набор бит Арсенал НБ-32 21128 состоит из 32 предметов. Применяется для работы с различными видами крепежа. В данный набор входит специальный магнитный битодержатель. Небольшой пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку всех составляющих набора.