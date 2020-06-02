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Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
5.0
3
1 580 ₽
Биты TORX
    Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
    Арт. Х1306109
    5.0
    3
    Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
    Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
    Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
      Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
      Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
      Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.

      Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.

      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1306109
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Вес, кг
      		0.6
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Арсенал НБ-32 21128 состоит из 32 предметов. Применяется для работы с различными видами крепежа. В данный набор входит специальный магнитный битодержатель. Небольшой пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку всех составляющих набора.

        Комплектация:

        • Биты Torx® c отверстием: Т20, Т25, Т30, Т40, Т50, Т55, Т60.
        • Биты Phillips: 1, 2, 3, 4.
        • Биты двенадцатигранные: М5, М6, М8, М10, М12, М14.
        • Биты шестигранные: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.
        • Биты шлицевые: 6.5, 8, 10, 12.
        • Битодержатель магнитный: 1/4".
        • Кейс.