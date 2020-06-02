Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128, 32 шт.
Арт. Х1306109
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.6
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|шуруповёрт, гайковёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
- Набор бит Арсенал НБ-32 21128 состоит из 32 предметов. Применяется для работы с различными видами крепежа. В данный набор входит специальный магнитный битодержатель. Небольшой пластиковый кейс упрощает хранение и транспортировку всех составляющих набора.
Комплектация:
- Биты Torx® c отверстием: Т20, Т25, Т30, Т40, Т50, Т55, Т60.
- Биты Phillips: 1, 2, 3, 4.
- Биты двенадцатигранные: М5, М6, М8, М10, М12, М14.
- Биты шестигранные: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.
- Биты шлицевые: 6.5, 8, 10, 12.
- Битодержатель магнитный: 1/4".
- Кейс.