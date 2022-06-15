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Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов
5.0
2
2 680 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов
    Арт. О00000005363
    5.0
    2
    Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов
    Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов
      Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов
      Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов

      Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов

      2 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005363
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.15
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      2 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит BOSCH 2.607.002.580 применяется монтажниками всех специальностей в качестве сменной оснастки к отверткам и шуруповертам, предназначенные для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Биты для шуруповерта Max Grip отличаются исключительно прочным сцеплением при заворачивании. Имеется внешний шестигранный хвостовик 1/4 дюйма для универсального применения с дрелями-шуруповертами и шуруповертами. 

        Преимущества

        • Поверхность с микрошероховатостями и покрытие из нитрида титана обеспечивает передачу усилия и защиту от повреждений
        • Коническая торсионная зона биты легко справляется с максимумами крутящего момента, гася усилие и вибрации
        • Модифицированная сталь S2, оптимизированный процесс термобработки для прочности и надежного соединения с шурупами
        • Быстросменный универсальный держатель