Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов

Преимущества

Поверхность с микрошероховатостями и покрытие из нитрида титана обеспечивает передачу усилия и защиту от повреждений

Коническая торсионная зона биты легко справляется с максимумами крутящего момента, гася усилие и вибрации

Модифицированная сталь S2, оптимизированный процесс термобработки для прочности и надежного соединения с шурупами

Быстросменный универсальный держатель

Набор бит BOSCH 2.607.002.580 применяется монтажниками всех специальностей в качестве сменной оснастки к отверткам и шуруповертам, предназначенные для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Биты для шуруповерта Max Grip отличаются исключительно прочным сцеплением при заворачивании. Имеется внешний шестигранный хвостовик 1/4 дюйма для универсального применения с дрелями-шуруповертами и шуруповертами.