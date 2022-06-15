Набор бит Bosch 2.607.002.580, 12 предметов
Арт. О00000005363
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.15
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит BOSCH 2.607.002.580 применяется монтажниками всех специальностей в качестве сменной оснастки к отверткам и шуруповертам, предназначенные для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Биты для шуруповерта Max Grip отличаются исключительно прочным сцеплением при заворачивании. Имеется внешний шестигранный хвостовик 1/4 дюйма для универсального применения с дрелями-шуруповертами и шуруповертами.
Преимущества
- Поверхность с микрошероховатостями и покрытие из нитрида титана обеспечивает передачу усилия и защиту от повреждений
- Коническая торсионная зона биты легко справляется с максимумами крутящего момента, гася усилие и вибрации
- Модифицированная сталь S2, оптимизированный процесс термобработки для прочности и надежного соединения с шурупами
- Быстросменный универсальный держатель