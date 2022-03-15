Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
Арт. Х150878114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.25
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Особенности бит
|профессиональная, держатель бит
- Набор бит Bosch 2.607.019.503 используется совместно с шуруповертами для завинчивания шурупов с различными шлицами.
В набор входят:
6 бит PH - 1/1/2/2/3/3;
6 бит PZ - 1/1/2/2/3/3;
6 бит SL - 4/4/5/5/6/6;
6 бит Т - 20/20/25/25/30/30;
1 бита из закаленной стали;
1 универсальный магнитный держатель;
Пластиковый контейнер.
Длина всех бит 25 мм.