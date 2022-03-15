Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук

Набор бит Bosch 2.607.019.503 используется совместно с шуруповертами для завинчивания шурупов с различными шлицами.



В набор входят:



6 бит PH - 1/1/2/2/3/3;

6 бит PZ - 1/1/2/2/3/3;

6 бит SL - 4/4/5/5/6/6;

6 бит Т - 20/20/25/25/30/30;

1 бита из закаленной стали;

1 универсальный магнитный держатель;

Пластиковый контейнер.

Длина всех бит 25 мм.

