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Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
4.9
8
750 ₽
1 040 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
    Арт. Х150878114
    4.9
    8
    Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
    Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
    Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
      Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
      Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук
      Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук

      Набор бит Bosch 2.607.019.503, 25 штук

      • -290 ₽
      750 ₽
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878114
      4.9
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.25
      Особенности бит
      		профессиональная, держатель бит
      Все характеристики
      • -290 ₽
      750 ₽
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Bosch 2.607.019.503 используется совместно с шуруповертами для завинчивания шурупов с различными шлицами.

         В набор входят:

        6 бит PH - 1/1/2/2/3/3;
        6 бит PZ - 1/1/2/2/3/3;
        6 бит SL - 4/4/5/5/6/6;
        6 бит Т - 20/20/25/25/30/30;
        1 бита из закаленной стали;
        1 универсальный магнитный держатель;
        Пластиковый контейнер.
        Длина всех бит 25 мм.