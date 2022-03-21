Набор бит Brigadier 39062 для точной сборки, 10 предметов





Набор бит Brigadier 39062 предназначен для точных работ с мелким крепежом, имеющим различные виды шлицев, и применяется при ремонте радиоэлектроники, мобильных телефонов, видеокамер, компьютеров. Алюминиевый держатель имеет внутреннее пространство для хранения бит. Форма ручки обеспечивает комфортное использование.