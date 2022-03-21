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Набор бит Brigadier 39062 для точной сборки, 10 предметов
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PZ
    Набор бит Brigadier 39062 для точной сборки, 10 предметов
    Арт. 90089970
    5.0
    2
    Набор бит Brigadier 39062 для точной сборки, 10 предметов

      Набор бит Brigadier 39062 для точной сборки, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90089970
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.06
      Особенности бит
      		нескользящее покрытие
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Brigadier 39062 предназначен для точных работ с мелким крепежом, имеющим различные виды шлицев, и применяется при ремонте радиоэлектроники, мобильных телефонов, видеокамер, компьютеров. Алюминиевый держатель имеет внутреннее пространство для хранения бит. Форма ручки обеспечивает комфортное использование.