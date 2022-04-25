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Набор бит и головок Brigadier 39060, 23 предмета
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PZ
    Набор бит и головок Brigadier 39060, 23 предмета
    Арт. 90089972
    5.0
    2
    Набор бит и головок Brigadier 39060, 23 предмета

      Набор бит и головок Brigadier 39060, 23 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 90089972
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.38
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит и головок Brigadier 39060 предназначен для монтажа/демонтажа различных резьбовых соединений. Держатель бит имеет эргономичную удобную форму, что обеспечивает комфортное использование. Комплект поставляется в пластиковом боксе. Биты изготовлены из хром-ванадиевой стали. Головки выполнены из прочной углеродистой стали.