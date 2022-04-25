Набор бит и головок Brigadier 39060, 23 предмета

Набор бит и головок Brigadier 39060 предназначен для монтажа/демонтажа различных резьбовых соединений. Держатель бит имеет эргономичную удобную форму, что обеспечивает комфортное использование. Комплект поставляется в пластиковом боксе. Биты изготовлены из хром-ванадиевой стали. Головки выполнены из прочной углеродистой стали.