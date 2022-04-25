Набор бит и головок Brigadier 39060, 23 предмета
Арт. 90089972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.38
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит и головок Brigadier 39060 предназначен для монтажа/демонтажа различных резьбовых соединений. Держатель бит имеет эргономичную удобную форму, что обеспечивает комфортное использование. Комплект поставляется в пластиковом боксе. Биты изготовлены из хром-ванадиевой стали. Головки выполнены из прочной углеродистой стали.