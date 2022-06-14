Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
Арт. 90089994
Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
Арт. 90089994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.3
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит (29 предметов) Metabo 626710000 включает в себя различные биты с разными шлицами, в том числе и удлиненные, предназначенные для смены оснастки. Удлиненные насадки позволяют производить работу в самых труднодоступных местах. Данный набор поставляется в удобном пластиковом кейсе. Все биты классифицированы по цвету.
Преимущества
- Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2).
- Насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки.
- Магнитный быстросменный угловой адаптер.
- Высококачественный, прочный футляр специального дизайна Metabo, выдвижное крепление с отверстием евростандарта