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Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
5.0
3
2 190 ₽
2 199 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
    Арт. 90089994
    5.0
    3
    Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
    Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
    Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
    Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
    Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
      Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
      Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
      Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
      Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)
      Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)

      Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)

      • -9 ₽
      2 190 ₽
      2 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90089994
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.3
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      • -9 ₽
      2 190 ₽
      2 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит (29 предметов) Metabo 626710000 включает в себя различные биты с разными шлицами, в том числе и удлиненные, предназначенные для смены оснастки. Удлиненные насадки позволяют производить работу в самых труднодоступных местах. Данный набор поставляется в удобном пластиковом кейсе. Все биты классифицированы по цвету.

        Преимущества

        • Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2).
        • Насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки.
        • Магнитный быстросменный угловой адаптер.
        • Высококачественный, прочный футляр специального дизайна Metabo, выдвижное крепление с отверстием евростандарта