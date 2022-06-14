Набор бит Metabo 626710000 (29 предметов, наконечники PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH3)

Преимущества

Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2).

Насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки.

Магнитный быстросменный угловой адаптер.

Высококачественный, прочный футляр специального дизайна Metabo, выдвижное крепление с отверстием евростандарта

Набор бит (29 предметов) Metabo 626710000 включает в себя различные биты с разными шлицами, в том числе и удлиненные, предназначенные для смены оснастки. Удлиненные насадки позволяют производить работу в самых труднодоступных местах. Данный набор поставляется в удобном пластиковом кейсе. Все биты классифицированы по цвету.