Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)

Набор бит Metabo NEW 626700000, 32 штуки
Арт. 90089960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.27
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
Набор бит Metabo 6267000001 используется в качестве сменной оснастки при монтаже/демонтаже крепежных элементов. Биты имеют различное цветовое обозначение для удобства применения. Набор поставляется в пластиковом кейсе.
Преимущества
- Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2)
- Насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки
- Магнитный быстросменный переходник
- Высококачественный, прочный футляр специального дизайна Metabo, выдвижное крепление с отверстием евростандарта