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Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
4.0
3
1 159 ₽
1 699 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Metabo NEW 626700000, 32 штуки
    Арт. 90089960
    4.0
    3
    Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)

      Набор бит Metabo NEW 626700000, 32 штуки

      • -540 ₽
      1 159 ₽
      1 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90089960
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.27
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      • -540 ₽
      1 159 ₽
      1 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор бит Metabo 6267000001 используется в качестве сменной оснастки при монтаже/демонтаже крепежных элементов. Биты имеют различное цветовое обозначение для удобства применения. Набор поставляется в пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2)
        • Насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки
        • Магнитный быстросменный переходник
        • Высококачественный, прочный футляр специального дизайна Metabo, выдвижное крепление с отверстием евростандарта