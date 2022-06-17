Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук

Преимущества

Изготовлены биты из высококачественной инструментальной стали марки S2

Биты обладают характеристиками, необходимыми для профессиональных работ, выдерживают исключительно высокий крутящий момент

Набор бит PH2 50 мм Вихрь - предназначены для использования в качестве насадок в шуруповёртах, аккумуляторных отвёртках, ручных и реверсивных отвёртках со сменными насадками.