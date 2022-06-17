Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
Арт. О00000013248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.13
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Особенности бит
|профессиональная
- Набор бит PH2 50 мм Вихрь - предназначены для использования в качестве насадок в шуруповёртах, аккумуляторных отвёртках, ручных и реверсивных отвёртках со сменными насадками.
Преимущества
- Изготовлены биты из высококачественной инструментальной стали марки S2
- Биты обладают характеристиками, необходимыми для профессиональных работ, выдерживают исключительно высокий крутящий момент