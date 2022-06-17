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Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
5.0
2
260 ₽
Биты крестовые PH
    Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
    Арт. О00000013248
    5.0
    2
    Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
    Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
    Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
      Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
      Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
      Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук

      Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из магазина, бесплатно
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.13
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из магазина, бесплатно
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит PH2 50 мм Вихрь - предназначены для использования в качестве насадок в шуруповёртах, аккумуляторных отвёртках, ручных и реверсивных отвёртках со сменными насадками. 

        Преимущества

        • Изготовлены биты из высококачественной инструментальной стали марки S2
        • Биты обладают характеристиками, необходимыми для профессиональных работ, выдерживают исключительно высокий крутящий момент