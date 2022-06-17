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Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PH
    Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.
    Арт. О00000013300
    5.0
    2
    Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.
    Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.
      Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.
      Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.

      Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013300
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.22
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Вихрь 73/6/6/3, PH2х90 мм,10 шт. - предназначен для использования в качестве насадок в шуруповёртах, аккумуляторных отвёртках, ручных и реверсивных отвёртках со сменными насадками. 

        Преимущества

        • Изготовлены биты из высококачественной инструментальной стали марки S2.
        • Биты обладают характеристиками, необходимыми для профессиональных работ, выдерживают исключительно высокий крутящий момент