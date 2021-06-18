Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
Арт. 900899102
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.08
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
- Набор бит серии "Профи" — отличный выбор для универсального применения. Все задачи выполнимы благодаря модифицированной стали, из которой выполнена бита, и оптимизированному процессу термической обработки, что обеспечивает исключительную прочность и соответствующую эффективность при выполнении всех поставленных задач. Внешний шестигранный хвостовик 1/4 дюйма служит для универсального применения с дрелями-шуруповертами и шуруповертами.