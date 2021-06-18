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Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
4.9
14
430 ₽
510 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
    Арт. 900899102
    4.9
    14
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук

    Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук

    • -80 ₽
    430 ₽
    510 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. 900899102
    4.9
    14

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Комбинированная
    		Нет
    Вес, кг
    		0.08
    Особенности бит
    		держатель бит, футляр
    Совместимость
    		дрель, шуруповёрт
    Все характеристики
    • -80 ₽
    430 ₽
    510 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Набор бит серии "Профи" — отличный выбор для универсального применения. Все задачи выполнимы благодаря модифицированной стали, из которой выполнена бита, и оптимизированному процессу термической обработки, что обеспечивает исключительную прочность и соответствующую эффективность при выполнении всех поставленных задач. Внешний шестигранный хвостовик 1/4 дюйма служит для универсального применения с дрелями-шуруповертами и шуруповертами.