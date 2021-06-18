Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук

Набор бит серии "Профи" — отличный выбор для универсального применения. Все задачи выполнимы благодаря модифицированной стали, из которой выполнена бита, и оптимизированному процессу термической обработки, что обеспечивает исключительную прочность и соответствующую эффективность при выполнении всех поставленных задач. Внешний шестигранный хвостовик 1/4 дюйма служит для универсального применения с дрелями-шуруповертами и шуруповертами.