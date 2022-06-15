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Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PZ
    Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук
    Арт. О00000013454
    5.0
    2
    Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук
    Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук
      Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук
      Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук

      Набор бит Вихрь PZ2, 50 мм, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013454
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Венгрия
      Вес, кг
      		0.13
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит PZ2 50 мм Вихрь - предназначены для использования в качестве насадок в шуруповёртах, аккумуляторных отвёртках, ручных и реверсивных отвёртках со сменными насадками.

        Преимущества

        • Изготовлены биты из высококачественной инструментальной стали марки S2
        • Биты обладают характеристиками, необходимыми для профессиональных работ, выдерживают исключительно высокий крутящий момент