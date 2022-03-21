Набор бит Stanley STA60500-XJ, 7 предметов
Арт. 90089979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.09
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит STANLEY STA60500-XJ оснащены торсионной зоной со специальной жесткостью, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации даже в тяжелых условиях использования в дереве и металле. Шестигранная форма хвостовика гарантирует оптимальные свойства закручивания при резких изменениях крутящего момента и предотвращает, тем самым, опасность поломки.