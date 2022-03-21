Набор бит Stanley STA60500-XJ, 7 предметов

Набор бит STANLEY STA60500-XJ оснащены торсионной зоной со специальной жесткостью, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации даже в тяжелых условиях использования в дереве и металле. Шестигранная форма хвостовика гарантирует оптимальные свойства закручивания при резких изменениях крутящего момента и предотвращает, тем самым, опасность поломки.