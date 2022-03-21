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Набор бит Stanley STA60500-XJ, 7 предметов
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PZ
    Набор бит Stanley STA60500-XJ, 7 предметов
    Арт. 90089979
    5.0
    2
    Набор бит Stanley STA60500-XJ, 7 предметов

      Набор бит Stanley STA60500-XJ, 7 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90089979
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.09
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит STANLEY STA60500-XJ оснащены торсионной зоной со специальной жесткостью, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации даже в тяжелых условиях использования в дереве и металле. Шестигранная форма хвостовика гарантирует оптимальные свойства закручивания при резких изменениях крутящего момента и предотвращает, тем самым, опасность поломки.