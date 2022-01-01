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Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов
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Наборы бит
    Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов
    Арт. Х15087890
    Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов
    Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов
      Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов
      Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов

      Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15087890

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Вес, кг
      		0.71
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит STURM 1041-01-SS4, в пластиковом кейсе, 100 предметов - применяется совместно с шуруповертами или отвертками Штурм. Используется на строительных площадках, в монтажных и отделочных работах, дома, в мастерских и т.д. Элементы набора сделаны из хром-ванадиевой стали. Набор позволяет выполнять практически все возможные операции по заворачиванию шурупов и болтов.