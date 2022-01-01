Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов

Набор бит STURM 1041-01-SS4, в пластиковом кейсе, 100 предметов - применяется совместно с шуруповертами или отвертками Штурм. Используется на строительных площадках, в монтажных и отделочных работах, дома, в мастерских и т.д. Элементы набора сделаны из хром-ванадиевой стали. Набор позволяет выполнять практически все возможные операции по заворачиванию шурупов и болтов.