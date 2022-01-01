Набор бит STURM 1041-01-SS4, 100 предметов
Арт. Х15087890
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.71
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Да
- Набор бит STURM 1041-01-SS4, в пластиковом кейсе, 100 предметов - применяется совместно с шуруповертами или отвертками Штурм. Используется на строительных площадках, в монтажных и отделочных работах, дома, в мастерских и т.д. Элементы набора сделаны из хром-ванадиевой стали. Набор позволяет выполнять практически все возможные операции по заворачиванию шурупов и болтов.