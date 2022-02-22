Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
Арт. 90169524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Рабочие длины сверл в комплекте, мм
|100
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Длины сверл в комплекте, мм
|160
- Сверла SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими им легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. За ведение сверла с легким началом сверления без вибрации и увода отвечает центрирующий наконечник Activeteq, позволяющий получить отверстие в точности необходимого диаметра. Кроме того, технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе, уменьшая нагрузку на пользователя. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-Plus.
Преимущества
- Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
- Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
- Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя