Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки

Преимущества

Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания

Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода

Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя

Сверла SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими им легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. За ведение сверла с легким началом сверления без вибрации и увода отвечает центрирующий наконечник Activeteq, позволяющий получить отверстие в точности необходимого диаметра. Кроме того, технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе, уменьшая нагрузку на пользователя. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-Plus.