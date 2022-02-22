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Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
5.0
2
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Наборы буров
    Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
    Арт. 90169524
    5.0
    2
    Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
    Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
    Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
      Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
      Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки
      Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки

      Набор буров Bosch 1.617.000.117, SDS-Plus-5, 6/8/10x165 мм, 3 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90169524
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Рабочие длины сверл в комплекте, мм
      		100
      Длины сверл в комплекте, мм
      		160
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверла SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими им легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. За ведение сверла с легким началом сверления без вибрации и увода отвечает центрирующий наконечник Activeteq, позволяющий получить отверстие в точности необходимого диаметра. Кроме того, технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе, уменьшая нагрузку на пользователя. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-Plus.

        Преимущества

        • Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
        • Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
        • Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя