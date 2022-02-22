Набор буров и пик Энкор 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)
Арт. 9016667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Рабочие длины сверл в комплекте, мм
|100, 200
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Длины сверл в комплекте, мм
|160, 210
- Предназначена для сверления бетона, кирпича, мягкого натурального камня (песчаник и т.п.) с помощью ударных дрелей и перфораторов. Особенности: Буры имеют четырехзаходную спираль, что увеличивает жесткость бура в осевом направлении и увеличивает скорость выброса шлама, Сам бур изготовлен из стали 40Х с твердостью 46 HRC. Хвостовики буров необходимо смазывать.
Преимущества
- Рабочая часть из твердого сплава ВК8 имеет твердость 74 HRC
- Бронзовый припой