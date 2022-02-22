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Набор буров и пик Энкор 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)
5.0
2
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Наборы буров
    Набор буров и пик Энкор 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)
    Арт. 9016667
    5.0
    2
    Набор буров и пик Энкор 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)

      Набор буров и пик Энкор 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016667
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Рабочие длины сверл в комплекте, мм
      		100, 200
      Длины сверл в комплекте, мм
      		160, 210
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначена для сверления бетона, кирпича, мягкого натурального камня (песчаник и т.п.) с помощью ударных дрелей и перфораторов. Особенности: Буры имеют четырехзаходную спираль, что увеличивает жесткость бура в осевом направлении и увеличивает скорость выброса шлама, Сам бур изготовлен из стали 40Х с твердостью 46 HRC. Хвостовики буров необходимо смазывать.

        Преимущества

        • Рабочая часть из твердого сплава ВК8 имеет твердость 74 HRC 
        • Бронзовый припой