Набор буров и пик Энкор 10999 (SDS-Plus, 12 предметов, в пластиковом кейсе)

Преимущества

Рабочая часть из твердого сплава ВК8 имеет твердость 74 HRC

Бронзовый припой

Предназначена для сверления бетона, кирпича, мягкого натурального камня (песчаник и т.п.) с помощью ударных дрелей и перфораторов. Особенности: Буры имеют четырехзаходную спираль, что увеличивает жесткость бура в осевом направлении и увеличивает скорость выброса шлама, Сам бур изготовлен из стали 40Х с твердостью 46 HRC. Хвостовики буров необходимо смазывать.