Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)

Преимущества

Сверла SDS-Plus с высококачественным твердосплавным острием

Динамичная долотообразная сверлильная головка

Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения

Хорошая производительность сверления при высокой долговечности

Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня

Набор буров Metabo 625580000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.