Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
Арт. 90169534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Рабочие длины сверл в комплекте, мм
|110
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Длины сверл в комплекте, мм
|160
- Набор буров Metabo 625580000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.
Преимущества
- Сверла SDS-Plus с высококачественным твердосплавным острием
- Динамичная долотообразная сверлильная головка
- Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения
- Хорошая производительность сверления при высокой долговечности
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня