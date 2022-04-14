Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
4.5
2
1 369 ₽
1 439 ₽
Наборы буров
    Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
    Арт. 90169534
    4.5
    2
    Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
    Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
    Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
      Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
      Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)
      Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)

      Набор буров Metabo 625580000 (5/6/8/10 мм, SDS-Plus, 4 шт.)

      • -70 ₽
      1 369 ₽
      1 439 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90169534
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Рабочие длины сверл в комплекте, мм
      		110
      Длины сверл в комплекте, мм
      		160
      Все характеристики
      • -70 ₽
      1 369 ₽
      1 439 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор буров Metabo 625580000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.

        Преимущества

        • Сверла SDS-Plus с высококачественным твердосплавным острием
        • Динамичная долотообразная сверлильная головка
        • Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения
        • Хорошая производительность сверления при высокой долговечности
        • Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня