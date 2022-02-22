Набор буров Prorab 5005 (SDS-Plus, 5 шт.)
Арт. 9016779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длины сверл в комплекте, мм
|110, 160
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Вес, кг
|0.3
- Набор буров PRORAB 5005 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Идеально подходят для ударного сверления по бетону. При работе буром его хвостовик рекомендуется смазывать специальным маслом — это продлит срок службы данной оснастки.
Преимущества
- В комплекте 5 штук
- Надежность