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Набор буров Prorab 5005 (SDS-Plus, 5 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Наборы буров
    Набор буров Prorab 5005 (SDS-Plus, 5 шт.)
    Арт. 9016779
    5.0
    2
    Набор буров Prorab 5005 (SDS-Plus, 5 шт.)

      Набор буров Prorab 5005 (SDS-Plus, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016779
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длины сверл в комплекте, мм
      		110, 160
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор буров PRORAB 5005 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Идеально подходят для ударного сверления по бетону. При работе буром его хвостовик рекомендуется смазывать специальным маслом — это продлит срок службы данной оснастки.

        Преимущества

        • В комплекте 5 штук
        • Надежность