Набор буров Prorab 5005 (SDS-Plus, 5 шт.)

Преимущества

В комплекте 5 штук

Надежность

Набор буров PRORAB 5005 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Идеально подходят для ударного сверления по бетону. При работе буром его хвостовик рекомендуется смазывать специальным маслом — это продлит срок службы данной оснастки.