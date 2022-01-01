Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.
Арт. Ю00000027235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.79
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Габариты, мм
|290x150x45
- Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941 подходит для работ под напряжением до 1000 В. Стержни изготовлены из прочного материала и для защиты от поражения током покрыты изоляцией.
Преимущества
- Стержни изготовлены из прочной хром-молибденовой стали
- Отвертки протестированы напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- В наборе представлены самые популярные размеры торцевых ключей 5.5/7/8/10/13 для гаек и болтов М3/М4/М5/М6/М8 соответственно
- Оптимальная передача осевого усилия
- Отверстие в рукоятке
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток