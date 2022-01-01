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Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.
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Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.
    Арт. Ю00000027235
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.

      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000027235

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.79
      Габариты, мм
      		290x150x45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5505-Т 61941 подходит для работ под напряжением до 1000 В. Стержни изготовлены из прочного материала и для защиты от поражения током покрыты изоляцией.

        Преимущества

        • Стержни изготовлены из прочной хром-молибденовой стали
        • Отвертки протестированы напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
        • В наборе представлены самые популярные размеры торцевых ключей 5.5/7/8/10/13 для гаек и болтов М3/М4/М5/М6/М8 соответственно
        • Оптимальная передача осевого усилия
        • Отверстие в рукоятке
        • Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток