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Набор для душа Zenta Mild Z5003C
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Набор для душа Zenta Mild Z5003C
    Арт. О00000004054
    5.0
    2
    Набор для душа Zenta Mild Z5003C

      Набор для душа Zenta Mild Z5003C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004054
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zenta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор для душа ZENTA МИЛД Z5003C состоит из стойки, лейки, шланга и мыльницы. Выполнен из нержавеющей латуни, поверхность покрыта методом порошковой покраски, которая делает изделие прочным, стойким к коррозии и максимально простым в уходе. В изделии есть керамический картридж с ограничителем температуры горячей воды. Модель экономично расходует воду и имеет защиту от ее обратного тока. Сертифицирован по системе ISO 9001, соответствует мировым стандартам менеджмента.

        Преимущества

        • Выполнен в современном стиле
        • Материал изделия: латунь
        • Диаметр лейки 11 см
        • Длина шланга 150 см