Набор для душа Zenta Mild Z5003C

Преимущества

Выполнен в современном стиле

Материал изделия: латунь

Диаметр лейки 11 см

Длина шланга 150 см

Набор для душа ZENTA МИЛД Z5003C состоит из стойки, лейки, шланга и мыльницы. Выполнен из нержавеющей латуни, поверхность покрыта методом порошковой покраски, которая делает изделие прочным, стойким к коррозии и максимально простым в уходе. В изделии есть керамический картридж с ограничителем температуры горячей воды. Модель экономично расходует воду и имеет защиту от ее обратного тока. Сертифицирован по системе ISO 9001, соответствует мировым стандартам менеджмента.