Набор для душа Zenta Mild Z5003C
Арт. О00000004054
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Набор для душа ZENTA МИЛД Z5003C состоит из стойки, лейки, шланга и мыльницы. Выполнен из нержавеющей латуни, поверхность покрыта методом порошковой покраски, которая делает изделие прочным, стойким к коррозии и максимально простым в уходе. В изделии есть керамический картридж с ограничителем температуры горячей воды. Модель экономично расходует воду и имеет защиту от ее обратного тока. Сертифицирован по системе ISO 9001, соответствует мировым стандартам менеджмента.
Преимущества
- Выполнен в современном стиле
- Материал изделия: латунь
- Диаметр лейки 11 см
- Длина шланга 150 см