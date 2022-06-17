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Набор для крепления навесного оборудования Huter (для МК-7000, МК-7500, 30 мм)
5.0
2
1 050 ₽
Кронштейны
    Набор для крепления навесного оборудования Huter (для МК-7000, МК-7500, 30 мм)
    Арт. О00000013629
    5.0
    2
    Набор для крепления навесного оборудования Huter (для МК-7000, МК-7500, 30 мм)

      Набор для крепления навесного оборудования Huter (для МК-7000, МК-7500, 30 мм)

      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013629
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		кронштейн
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор для крепления навесного оборудования Huter 71/3/54 представляет собой кронштейн, который крепится на раму сельскохозяйственных машин моделей Huter MK-7000 и MK-7500 для возможности закрепить дополнительное навесное оборудование с диаметром втулки 30 мм.

        Преимущества

        • Совместим с лопатой-отвалом Huter
        • Имеет 5 отверстий на втулке для регулировки позиции оборудования