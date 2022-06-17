Набор для крепления навесного оборудования Huter (для МК-7000, МК-7500, 30 мм)

Преимущества

Совместим с лопатой-отвалом Huter

Имеет 5 отверстий на втулке для регулировки позиции оборудования

Набор для крепления навесного оборудования Huter 71/3/54 представляет собой кронштейн, который крепится на раму сельскохозяйственных машин моделей Huter MK-7000 и MK-7500 для возможности закрепить дополнительное навесное оборудование с диаметром втулки 30 мм.