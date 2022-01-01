Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26

Набор для обжима телефонных и сетевых проводов Sturm 1020-01-T-S26 используется для работы с кабелем или проводами для прокладывания и разветвления сети.Набор состоит их 26 предметов. В комплект входят прес-клещи, которые позволят зачистить и обжать провод, и коннекторы, которые необходимы для непосредственного подключения кабеля к сети. Рабочая часть клещей выполнена из прочной стали.