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Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26
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Клещи для обжима
    Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26
    Арт. Х1307306
    Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26
    Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26
      Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26
      Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26

      Набор для обжимки кабеля STURM 1020-01-T-S26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307306

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Вес, кг
      		0.45
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Регулировка диаметра реза
      		Нет
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор для обжима телефонных и сетевых проводов Sturm 1020-01-T-S26 используется для работы с кабелем или проводами для прокладывания и разветвления сети.Набор состоит их 26 предметов. В комплект входят прес-клещи, которые позволят зачистить и обжать провод, и коннекторы, которые необходимы для непосредственного подключения кабеля к сети. Рабочая часть клещей выполнена из прочной стали.