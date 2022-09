Метод охлаждения - Воздушное;

Разъем - Байонет.

FUBAG Горелка вентильная FUBAG TIG 26 DX50 4m (IN 206_ 226) Вентильная горелка для TIG сварки с воздушным охлаждением. Подходит к моделям инверторов FUBAG IN 206, IN 226, IN 256 T, IN 316 T.