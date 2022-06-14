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Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
5.0
3
5 650 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
    Арт. Х1514113
    5.0
    3
    Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
    Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
    Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
    Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
    Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
      Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
      Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
      Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
      Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
      Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов

      Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов

      5 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514113
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		13
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      5 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор для трубных работ SPARTA 773345 состоит из 13 предметов. Комплектующие данного набора изготовлены из качественной высокоуглеродистой инструментальной стали, что повышает их прочность и значительно продлевает срок службы инструментов. Набор укомплектован в удобный пластиковый кейс, имеющий отделения для каждого инструмента.

        Преимущества

        • Расширенная комплектация
        • Прочность
        • Долговечность
        • Надежность в использовании