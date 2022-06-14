Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов
Арт. Х1514113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|13
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Направление резьбы
|правое
- Набор для трубных работ SPARTA 773345 состоит из 13 предметов. Комплектующие данного набора изготовлены из качественной высокоуглеродистой инструментальной стали, что повышает их прочность и значительно продлевает срок службы инструментов. Набор укомплектован в удобный пластиковый кейс, имеющий отделения для каждого инструмента.
Преимущества
- Расширенная комплектация
- Прочность
- Долговечность
- Надежность в использовании