Набор для трубных работ Sparta 773345, 13 предметов

Преимущества

Расширенная комплектация

Прочность

Долговечность

Надежность в использовании

Набор для трубных работ SPARTA 773345 состоит из 13 предметов. Комплектующие данного набора изготовлены из качественной высокоуглеродистой инструментальной стали, что повышает их прочность и значительно продлевает срок службы инструментов. Набор укомплектован в удобный пластиковый кейс, имеющий отделения для каждого инструмента.