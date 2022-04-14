Набор для заточки цепи Husqvarna 5056981-27
Арт. X188145988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Назначение
|заточка цепей
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Материал лезвия
|металл
- Заточной комплект Пиксель Husqvarna 5056981-27 используется для заточки пильных цепей PIXEL с шагом цепи 0.325" и шириной паза 1,3 мм. Комплект облегчит подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упростит работу пилой и повысит безопасность. Ручки для напильников помогут сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Ограничитель поможет контролировать глубину реза.