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Набор для заточки цепи Husqvarna 5056981-27
4.5
2
2 449 ₽
Комплекты напильников
    Набор для заточки цепи Husqvarna 5056981-27
    Арт. X188145988
    4.5
    2
    Набор для заточки цепи Husqvarna 5056981-27

      Набор для заточки цепи Husqvarna 5056981-27

      2 449 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X188145988
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Назначение
      		заточка цепей
      Материал лезвия
      		металл
      Все характеристики
      2 449 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной комплект Пиксель Husqvarna 5056981-27 используется для заточки пильных цепей PIXEL с шагом цепи 0.325" и шириной паза 1,3 мм. Комплект облегчит подготовку пильной цепи к работе. Правильно заточенная цепь упростит работу пилой и повысит безопасность. Ручки для напильников помогут сделать работу более комфортной. Направляющая позволяет двигаться в нужном направлении заточки, делая работу более безопасной и точной. Ограничитель поможет контролировать глубину реза.