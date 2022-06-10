Набор для подключения шланга Palisad 65179 (3/4")

Набор Palisad 65179 применяется для полива растений при подключении к поливочному шлангу 3/4". Является незаменимым помощником в саду и на даче. Все элементы набора выполнены из высококачественного ударопрочного АВS-пластика, устойчивого к воздействию влаги. Распределитель оснащен регулируемой форсункой, имеющей 3 режима полива: жесткая струя, распыление типа «туман», конусное распыление. Это позволяет выбрать наиболее подходящий тип распыления для различных растений. Быстросъемный соединитель 3/4" позволяет быстро подсоединять или отсоединять шланг через адаптер-переходник. В комплект также входит быстросъемный соединитель 3/4" с функцией "аквастоп", которая блокирует поток воды при отсоединении поливочного наконечника, предотвращая вытекание воды из шланга.