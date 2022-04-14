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Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)
5.0
2
920 ₽
Насадки для граверов
    Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)
    Арт. X1319051719
    5.0
    2
    Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)
    Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)
      Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)
      Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)

      Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051719
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.448.532 Dremel 4485. Набор состоит из зажимной гайки и цанг. Комплект цанг 4485 – это комплект из нескольких цанг различного размера (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 мм) с цанговой гайкой. Цанги представляют собой идеальную приставку для фиксации принадлежностей в многофункциональном инструменте. Цанга изготовлена из прочного алюминиевого сплава, что предотвращает порчу вала инструмента при повороте оснастки вследствие слабой затяжки. В комплект входят цанговая гайка и цанги 480, 481, 482 и 483.