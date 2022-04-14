Набор DREMEL 4485 2.615.448.532 (4 цанги, муфта)

2.615.448.532 Dremel 4485. Набор состоит из зажимной гайки и цанг. Комплект цанг 4485 – это комплект из нескольких цанг различного размера (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 мм) с цанговой гайкой. Цанги представляют собой идеальную приставку для фиксации принадлежностей в многофункциональном инструменте. Цанга изготовлена из прочного алюминиевого сплава, что предотвращает порчу вала инструмента при повороте оснастки вследствие слабой затяжки. В комплект входят цанговая гайка и цанги 480, 481, 482 и 483.